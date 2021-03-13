السعودية اليوم / 10 وفيات و2159 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات



أبوظبي 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2159 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 424.405 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1388 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 403.478 حالة .

// انتهى //

13:54ت م

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أبوظبي 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2159 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 1939 حالة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 424.405 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1388 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 403.478 حالة .// انتهى //13:54ت م0045

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