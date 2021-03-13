السعودية اليوم / باكستان تسجل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2338 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 602.536 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13476 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 569.296 حالة .

// انتهى //

13:28ت م

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إسلام آباد 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2338 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و46 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 602.536 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13476 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 569.296 حالة .// انتهى //13:28ت م0042

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