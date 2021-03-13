السعودية اليوم / بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم 2,216 خدمة لـ 1192 مستفيداً خلال شهر فبراير 2021



تعز 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر فبراير 2021م، تقديم 2,216 خدمة وزعت على 1,192 مستفيداً، حيث جرى تركيب 46 طرفاً صناعياً استفاد منها 46 فرداً، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصاً.

وجرى تقديم 58 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 49 فرداً، فيما جرى تنفيذ 88 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 71 فرداً، وتقديم 778 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 292 شخصا.

ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وعبر المستفيدون عن جزيل شكرهم للمملكة العربية

// انتهى //

13:24ت م

0039



تعز 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسقدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال شهر فبراير 2021م، تقديم 2,216 خدمة وزعت على 1,192 مستفيداً، حيث جرى تركيب 46 طرفاً صناعياً استفاد منها 46 فرداً، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصاً.وجرى تقديم 58 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 49 فرداً، فيما جرى تنفيذ 88 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 71 فرداً، وتقديم 778 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 292 شخصا.ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.وعبر المستفيدون عن جزيل شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما أحدثه من فارق كبير وملموس في حياتهم بعد توفير أطراف صناعية لهم ومتابعة حالاتهم؛ الأمر الذي مكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.// انتهى //13:24ت م0039

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم 2,216 خدمة لـ 1192 مستفيداً خلال شهر فبراير 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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