السعودية اليوم / روسيا تسجل 9908 إصابات جديدة بكورونا



موسكو 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9908 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.380.525 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.695 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.985.897 حالة .

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11:38ت م

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موسكو 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9908 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و475 وفاة، وشفاء 12868 حالة.وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.380.525 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.695 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.985.897 حالة .// انتهى //11:38ت م0034

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