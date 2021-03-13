السعودية اليوم / "التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة ببرامج نوعية



الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن انطلاق برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السادسة.

وسيبدأ التقديم على البرامج التدريبية بدءً من يوم غدٍ، فيما تنطلق مراحل التدريب بتاريخ 1442/8/8هـ، وتستمر لمدة 3 أسابيع، بواقع 4 أيام لكل برنامج تدريبي بإجمالي 16 ساعة تدريبية.

وستطلق المؤسسة في نسخة "أتقن" السادسة هذا العام برامج تدريبية متخصصة بجوانب متنوعة، يشارك في تقديمها مع المؤسسة قطاع التدريب الأهلي، حيث تم اختيار البرامج بعناية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وسيستفيد من هذه البرامج التدريبية جميع أفراد المجتمع من المواطنين ممن هم فوق 15 عاماً من الجنسين بمقابل رمزي وستقدم البرامج التدريبية - عن بعد - من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة لسلامة الجميع.

ودعت المؤسسة المهتمين، للاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، وإكمال عملية التسجيل من خلال نفس الموقع، وفيما يخص البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع الأهلي فسيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنهت تدريب أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن".

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11:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.