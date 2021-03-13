السعودية اليوم / مقتل 8 أشخاص إثر انفجار في أفغانستان



كابول 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

قُتل 8 أشخاص الليلة الماضية إثر انفجار وقع في إقليم هيرات الأفغاني.

وأوضح الحاكم المحلي للإقليم وحيد قاتالي، أن الانفجار وقع بالقرب من موقع للشرطة في إقليم هيرات، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 60 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

// انتهى //

09:23ت م

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