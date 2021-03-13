شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. إقبال كبير على التسجيل للتطعيم في المراكز الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المراكز الطبية الخاصة إقبال كبير من المستفيدين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا ، وأطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة" التي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد - 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسعيا للحد من انتشار هذا الفيروس.