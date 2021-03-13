مصادرة 1171 كجم أغذية فاسدة وإغلاق 24 منشأة في خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

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ضبطت بلدية خميس مشيط بالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة 42 منشأة تجارية مخالفة، حيث تم إغلاق 24 منشأة تجارية منها؛ وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة قياس الحرارة ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

406 جولات:

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط محمد بن ناجم الحويطي أن إدارة العمليات والفرق الرقابية التابعة للبلدية نفذت 406 جولات شملت ‪ وسط البلد وأسواق الدرب، والحراج، والخضراوات، والمواشي، والطيور، منوهاً إلى أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

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ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

مصادرة مواد غذائية:

وأشار الحويطي إلى أن البلدية قد صادرت خلال جولاتها نحو 21 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي و1151 كجم من الخضراوات والفواكه بعد أن تمت إزالة أكثر من 80 بسطة عشوائية مخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.

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