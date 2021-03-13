«وقاية»: لم نرصد أعراضًا جانبية خطيرة في لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة

أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنَّها لم ترصد أيَّ أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة، والتي تمَّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا.

وذكرت (وقاية) في بيان لها -عبر تويتر- أنَّها تابعت ما تمَّ إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية، من تعليق استخدام لقاح كوفيد-19 المنتج من شركة أسترازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا؛ للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أنه بناء على هذه التقارير فإنَّ هيئة الصحة العامة ممثلة باللجنة الوطنية للأمراض المعدية واللجنة الوطنية للتحصينات تؤكّد بأنّ ما تمّ هو إجراء احترازي تقوم به الجهات المعنية للتحقق من ارتباط ظهور أيّ أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح، وما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح.

وأضافت (وقاية) أنَّ هذا الإجراء يثبت أن جميع الجهات الصحية بدول العالم ومنها الجهات الصحية المعنية بالمملكة، تقوم برصد كافة الحالات التي تظهر عليها أي أعراض جانبية بعد أخذ اللقاح ودراستها للتحقق من مأمونية اللقاح وأنه حتّى تاريخه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة والتي تمّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا.

وتؤكّد الهيئة أنّ جميع اللقاحات المعتمدة بالمملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها وتوصي الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح.

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