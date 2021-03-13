الجمارك: استيراد قطع غيار الأسلحة يستلزم فسحًا من الداخلية

أوضحت الجمارك السعودية، أن قطع غيار الأسلحة من السلع المقيدة، والتي تستلزم فسحًا من وزارة الداخلية قبل استيرادها.

وذكر حساب «اسال الجمارك» -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «مستلزمات الأسلحة من السلع المقيدة التي تستوجب توفر فسح من وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات».

وقال المواطن في استفساره: هل يسمح للفرد بإدخال قطع غيار لأسلحة الصيد؟

وكانت الجمارك قد ذكرت -في وقت سابق- أن الأسلحة والذخائر من الأصناف الممنوع تواجدها مع المسافرين، وأن حيازة المسافر للأسلحة والذخائر دون تصريح، يعد جريمة يخالف عليها نظام الجمارك الموحد، وتصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.

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