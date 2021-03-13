الجمارك: استيراد قطع غيار الأسلحة يستلزم فسحًا من الداخلية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أن حيازة السلاح أثناء السفر دون رخصة «مخالفة نظامية»
أوضحت الجمارك السعودية، أن قطع غيار الأسلحة من السلع المقيدة، والتي تستلزم فسحًا من وزارة الداخلية قبل استيرادها.
وذكر حساب «اسال الجمارك» -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «مستلزمات الأسلحة من السلع المقيدة التي تستوجب توفر فسح من وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات».
وقال المواطن في استفساره: هل يسمح للفرد بإدخال قطع غيار لأسلحة الصيد؟
وكانت الجمارك قد ذكرت -في وقت سابق- أن الأسلحة والذخائر من الأصناف الممنوع تواجدها مع المسافرين، وأن حيازة المسافر للأسلحة والذخائر دون تصريح، يعد جريمة يخالف عليها نظام الجمارك الموحد، وتصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.
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