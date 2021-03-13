الضمان الصحي: شركة التأمين ملزمة بإرسال إشعار تجديد الوثيقة قبل انتهائها بـ30 يومًا

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن شركة التأمين ملزمة بإرسال إشعار تجديد الوثيقة قبل انتهائها بـ30 يوم عمل.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب على شركة التأمين إرسال إشعار تجديد الوثيقة قبل انتهاءها بـ٣٠ يوم عمل، وذلك حسب الشروط العامة لوثيقة الضمان الصحي التعاوني».

وتابع الضمان الصحي، أنه «يجب على صاحب العمل تجديد الوثيقة خلال هذه الفترة، أو إبرام وثيقة تأمين جديدة مع شركة تأمين أخرى».

وقال المواطن في استفساره: متى يتم تجديد التأمين الطبي من قبل الشركة، التي أعمل فيها؟ بعد انتهائه أم قبل انتهائه بفترة بسيطة؟

اقرأ أيضًا:

خضوع التشوهات الخِلْقية لتغطية وثيقة التأمين «مشروط»

الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي «تخريم الآذان» بحد أقصى 300 ريال