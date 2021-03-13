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الضمان الصحي: شركة التأمين ملزمة بإرسال إشعار تجديد الوثيقة قبل انتهائها بـ30 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - ردًّا على استفسار من مواطن

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن شركة التأمين ملزمة بإرسال إشعار تجديد الوثيقة قبل انتهائها بـ30 يوم عمل.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب على شركة التأمين إرسال إشعار تجديد الوثيقة قبل انتهاءها بـ٣٠ يوم عمل، وذلك حسب الشروط العامة لوثيقة الضمان الصحي التعاوني».

وتابع الضمان الصحي، أنه «يجب على صاحب العمل تجديد الوثيقة خلال هذه الفترة، أو إبرام وثيقة تأمين جديدة مع شركة تأمين أخرى».

وقال المواطن في استفساره: متى يتم تجديد التأمين الطبي من قبل الشركة، التي أعمل فيها؟ بعد انتهائه أم قبل انتهائه بفترة بسيطة؟

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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