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بمشاركة المعلمي.. أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي يناقشون آلية لربط العمل مع الأمم المتحدة

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الرياض - محمد عبدالله - خلال اجتماع افتراضي

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيًّا، في اجتماع أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الأفكار لفهم وربط آلية عمل الأمم المتحدة مع البرلمانات الوطنية وآلية صنع القرارات، وبالأخص القرارات الصادرة من الأمم المتحدة.

كما تم بحث ومناقشة سبل المضي قدمًا لتقديم مشروع قرار بخصوص العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الرابعة في الوفد وجدي محرم، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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