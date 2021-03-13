تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق بالمملكة السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربه، رنية، الطائف، ميسان» وعسير «بيشة، تثليث، أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب» ونجران «بدر الجنوب، حبونا، ثار، بدر الجنوب، خباش، شرورة، يدمة، نجران» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، هناك رياح نشطة وأتربة مثارة على «العقيق،القرى، المندق، بلجرشي» بمنطقة الباحة و«الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» بمنطقة جازان.