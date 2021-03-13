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القاسم يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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الرياض - محمد عبدالله - تمنى أن يكون عند حسن الظن

رفع المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلًا الله العون والتوفيق في مهامه الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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