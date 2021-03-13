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الشيخ السعوي: خادم الحرمين وولي العهد يعطيان اهتمامًا كبيرًا لمرفق القضاء الإداري

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الرياض - محمد عبدالله - شكر القيادة على الثقة بتعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا

رفع الشيخ علي بن سليمان السعوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

وثمّن هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله -عزّ وجل- أن يكون عند حسن الظن به، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وعلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، بدعم واهتمام القيادة بمرفق القضاء الإداري، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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