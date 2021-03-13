ورشة متنقلة لصيانة أجهزة معاقي الأحساء

أشار المدير التنفيذي في الجمعية عبداللطيف الجعفري، على هامش التدشين إلى أن مشروع الورشة، يوفر تقديم الصيانة الفورية، ونقل الجهاز الذي تصعب صيانته في ذات الموقع إلى مقر الصيانة المركزية، وتوفير الجهاز البديل المناسب إذا لزم الأمر لمستخدم الجهاز في حال تطلب نقل جهازه للصيانة خارج الموقع، علاوة على تدريب السائقين على الصيانة بحيث يصبح سائقًا للورشة وفني صيانة في نفس الوقت، موضحًا أن المشروع، يسهم في تسهيل صعوبات الصيانة التي يعاني منها مستخدمو الأجهزة التعويضية والطبية، وتجويد خدمة صيانة الأجهزة وتطويرها.
أضاف أن المشروع عبارة عن سيارة متنقلة، تم تجهيزها من الداخل بأرفف لتكون مهيأة لتصنيف قطع الغيار، وتحتوي على مساحة حرة داخلية لتحميل الأجهزة التي تحتاج للصيانة في الورشة المركزية.
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