رفع جاهزية مستشفيات عسير للتهيؤ للتقلبات الجوية

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد العسيري برفع الجاهزية في جميع المستشفيات والقطاعات الصحية التابعة لصحة المنطقة؛ وذلك كإجراء استباقي يهدف إلى التهيؤ والاستعداد المبكر لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لأي حالة قد تتأثر نتيجة للتقلبات المناخية والحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها أجزاء من المنطقة خلال الأيام القادمة، وذلك حسب تحذيرات المركز الوطني الأرصاد.

كما وجه العسيري الخدمات العلاجية والصحة العامة وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير بمتابعة رفع الجاهزية مع المستشفيات التابعة لصحة عسير والمراكز الصحية المناوبة.

وأوضحت «صحة عسير» أنه تم البدء في رفع الاستعداد والجاهزية بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة التابعة لصحة عسير. كما دعت إلى الوقاية من الغبار كونه يعتبر من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، وتتمثل طرق الوقاية في إغلاق النوافذ والأبواب في المنازل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، وعلى مرضى الربو بشكل خاص إلى التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي (وذلك في حال صرفه من قبل الطبيب)، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.