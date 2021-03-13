الفيصل ونائبه يواسيان آل المفرجي

نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، حضوريا تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لذوي محافظ «تربة»، عبدالعزيز المفرجي، الذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الخميس. وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
بينما عبر ذوو المفرجي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة، وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم.
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