وأوضح مدير عام الفرع، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج برعاية كريمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وقد استهدف ما يقارب 236 من مؤذني مساجد منطقة نجران، ويأتي ضمن برامج الوزارة للتذكير بأهمية مشروعية الأذان والإقامة، والأخطاء التي قد يقع فيها المؤذنون بهذين الشعيرتين العظيمتين، مع بيان أهمية عمل المؤذن ومسؤوليته، والتوعية بضرورة تقوية أواصر اللحمة والانتماء والولاء للوطن مع بيان حقوق ولاة الأمر وأهمية لزوم الجماعة والحث عليها.
وذكر «العصيمي» أن البرنامج شمل عدة محاور، تضمنت الحديث عن أهمية توحيد الألوهية وفضله، والعناية بالتوحيد، ولزوم الجماعة وحث الناس عليها، وأهمية الأمر والسمع والطاعة، وحقوق ولي الأمر، وخطورة الأفكار الضالة، وتعريف الأذان والإقامة (لغة وشرعا)، وحكم الأذان والإقامة، والشروط المتعلقة بالمؤذن والأذان، وصفة الأذان والإقامة، ومبطلات الأذان والإقامة، والحكمة من الأذان وسبب مشروعيته، ومعاني كلمات الأذان وفضله، والسنن المتعلقة بالأذان، ومواقيت الصلاة، واللحن في الأذان وأنواعه وأحكامه، وفقه الأذان.
واختتم البرنامج ببيان الجانب الإداري، وأعقبه امتحان إلكتروني، لقياس مستوى النتائج، التي أظهرت الاستفادة التي تحققت من خلاله.
كانت هذه تفاصيل خبر فقه الأذان يستهدف 236 مؤذنا في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.