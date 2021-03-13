فقه الأذان يستهدف 236 مؤذنا في نجران

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، أمس الخميس، برنامج «فقه الأذان والإقامة»، الذي استمر 5 أيام، بمشاركة دعاة الفرع عبر برنامج «زووم».

وأوضح مدير عام الفرع، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج برعاية كريمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وقد استهدف ما يقارب 236 من مؤذني مساجد منطقة نجران، ويأتي ضمن برامج الوزارة للتذكير بأهمية مشروعية الأذان والإقامة، والأخطاء التي قد يقع فيها المؤذنون بهذين الشعيرتين العظيمتين، مع بيان أهمية عمل المؤذن ومسؤوليته، والتوعية بضرورة تقوية أواصر اللحمة والانتماء والولاء للوطن مع بيان حقوق ولاة الأمر وأهمية لزوم الجماعة والحث عليها.

وذكر «العصيمي» أن البرنامج شمل عدة محاور، تضمنت الحديث عن أهمية توحيد الألوهية وفضله، والعناية بالتوحيد، ولزوم الجماعة وحث الناس عليها، وأهمية الأمر والسمع والطاعة، وحقوق ولي الأمر، وخطورة الأفكار الضالة، وتعريف الأذان والإقامة (لغة وشرعا)، وحكم الأذان والإقامة، والشروط المتعلقة بالمؤذن والأذان، وصفة الأذان والإقامة، ومبطلات الأذان والإقامة، والحكمة من الأذان وسبب مشروعيته، ومعاني كلمات الأذان وفضله، والسنن المتعلقة بالأذان، ومواقيت الصلاة، واللحن في الأذان وأنواعه وأحكامه، وفقه الأذان.

واختتم البرنامج ببيان الجانب الإداري، وأعقبه امتحان إلكتروني، لقياس مستوى النتائج، التي أظهرت الاستفادة التي تحققت من خلاله.