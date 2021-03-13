سياسي / المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة



نيويورك 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس اللجنة الرابعة في وفد المملكة وجدي محرم.

// انتهى //

07:21ت م

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نيويورك 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.حضر الاجتماع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس اللجنة الرابعة في وفد المملكة وجدي محرم.// انتهى //07:21ت م0020

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