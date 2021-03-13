سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك



واشنطن 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عددا من الملفات المتعلقة بأفغانستان وإثيوبيا وميانمار.

وفيما يتعلق بأفغانستان أعرب بلينكن عن شكره للأمين العام على التزامه بالمساعدة في دفع المحادثات حول تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية واستعادة السلام في إثيوبيا.

وفيما يتعلق بميانمار، شدّد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية منع المزيد من العنف والحث على استعادة حكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.

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