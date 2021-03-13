السعودية اليوم / مصرع سبعة أشخاص على الأقل بانفجار في ولاية هرات الأفغانية



هرات 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم و أصيب أكثر من 50 آخرين جراء انفجار قوي بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غربي أفغانستان مساء الجمعة.

و أعلن حاكم الولاية سيد عبد الواحد قتالي أن من بين القتلى نساء وأطفالا، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار.

وأضاف قتالي أن أضرارا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض.

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