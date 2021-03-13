السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تسلّم الأردن 144 ألف جرعة من لقاحات كوفيد - 19



عمّان 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

سلّمت منظمة الصحة العالمية الأردن مساء أمس من خلال برنامج" كوفاكس" الشحنة الأولى من اللقاحات المجانية المضادة لفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان إن هذه الشحنة تأتي لدعم جهود تسريع عملية التطعيم الوطنية ضد وباء كوفيد - 19، ولمواصلة تقديم اللقاحات للفئات السكانية الأكثر ضعفا.

// انتهى//

02:52ت م

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عمّان 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسسلّمت منظمة الصحة العالمية الأردن مساء أمس من خلال برنامج" كوفاكس" الشحنة الأولى من اللقاحات المجانية المضادة لفيروس كورونا المستجد، والتي تحتوي على 144 ألف جرعة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان إن هذه الشحنة تأتي لدعم جهود تسريع عملية التطعيم الوطنية ضد وباء كوفيد - 19، ولمواصلة تقديم اللقاحات للفئات السكانية الأكثر ضعفا.// انتهى//02:52ت م0012

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