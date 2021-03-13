السعودية اليوم / مصر تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 45 حالة



القاهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

سجلت مصر 639 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 189639 من ضمنهم 146434 حالة تم شفاؤها، و 11214 حالة وفاة.

//انتهى//

02:41ت م

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القاهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسسجلت مصر 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 45 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 189639 من ضمنهم 146434 حالة تم شفاؤها، و 11214 حالة وفاة.//انتهى//02:41ت م0011

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