السعودية اليوم / البرازيل تسجل 85663 إصابة جديدة بكورونا و2216 وفاة



برازيليا 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة عن تسجيلها 85663 إصابة جديدة و2216 وفاة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و363380 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 275 ألفا و105 حالات وفاة في ثاني أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة​​​ الأمريكية.

// انتهى //

02:02ت م

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برازيليا 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة عن تسجيلها 85663 إصابة جديدة و2216 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و363380 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 275 ألفا و105 حالات وفاة في ثاني أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة​​​ الأمريكية.// انتهى //02:02ت م0009

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