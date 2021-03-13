السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 60,678 إصابة مؤكدة و 1,572 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,678 إصابة مؤكدة و 1,572 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29,113,651 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 529,301 .

// انتهى //

00:18ت م

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واشنطن 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,678 إصابة مؤكدة و 1,572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29,113,651 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 529,301 .// انتهى //00:18ت م0005

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