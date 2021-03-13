محمد الفلاح - وصول تعزيزات بحرية تابعة للتحالف إلى الساحل الغربي لليمن

السبت 13 مارس 2021

كشفت مصادر مساء الجمعة، عن وصول تعزيزات وقطع بحرية تابعة للتحالف العربي إلى قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.



وجاءت هذه التطورات بعدما خرقت ميليشيا الحوثي الهدنة، وقصف قرية منظر التابعة لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة وتجدد المواجهات بين الطرفين على مشارف الحديدة.

وأفادت المصادر بأن الجيش اليمني أرسل حشودا إضافية إلى جبهتين في الحديدة.

وفي وقت سابق الجمعة، أطلقت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية مفاجئة ضد الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حررت خلالها عددا من المناطق.

وتمكنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.

وذكرت المصادر أن معارك حامية تدور للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن.

وأضافت أن قوات الجيش وصلت إلى سوق البدّاح في مديرية عبس بمحافظة حجة، وقامت بتطويقه.