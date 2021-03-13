شكرا لمتابعة خبر عن "المري" يكشف حكم الصلاة بالمنزل حال الغبار الشديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أجاز الشيخ علي بن صالح المري، الصلاة في البيت تزامنا مع وجود الغبار الكثيف والرياح الشديدة التي تحجب الرؤية، خشية الضرر.

وأوضح المري أنه يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مرض، وهو مقيم في المدينة، بحسب سبق.

يذكر أن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أكد الموجة الغبارية ستصل إلى المنطقة الجنوبية اليوم السبت، موضحا أن تلك الاجواء ستمتد على نجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، متوقعا أن الحالة ستعود للاستقرار بدءاً من السبت المقبل.