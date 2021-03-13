شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المطلق: أغلب عمليات السعودة "وهمية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إن أغلب عمليات السعودة التي تتم حاليا "وهمية" وفيها تلاعب.

وأضاف المطلق في رده على سؤال حول حكم السعودة: " أغلب المطبِّقين للسعودة الموجودة الآن فيها ضحك على الناس؛ يأخذون من الدولة إعانة، ثم يعطون منها هذا الموظف شيئًا، ويأكلون الباقي".

وتابع: " هذا لا يجوز؛ لأن فيه تلاعبًا، وقد تبيّن لنا أنها ليست وظيفة حقيقية، بل فيها تلاعب، وهؤلاء يأخذون إعانات ولا يعطون الموظف منها إلا القليل".