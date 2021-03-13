شكرا لمتابعة خبر عن استبعاد مكة عن الحالة الغبارية "حمراء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تكون منطقة مكة المكرمة بمنأى عن الحالة الغبارية "حمراء" ، موضحا أنه لن تكون بنفس الكثافة مقارنة بالحالة التي شهدتها شمال المملكة والوسطى.

وقال الشيخي: "‏بالنسبة لـ 96 ساعة القادمة، متوقع استمرار العوالق الخفيفة على ‎مكة كمدينة ثم تنشط الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية يومي الاثنين والثلاثاء، مما يتسبب بإثارة الغبار على مدينة مكة ومحيطها القريب".

وأضاف: " الغبار المتوقع على المنطقة لا يُقارن بغبار الحمراء التي شاهدناها اليوم شمال السعودية وعرعر والوسطى وشمالها، ومتوقع أن تكون كثافة الغبار متوسطة قد تصل إلى شبه كثيفة ".