شكرا لمتابعة خبر عن استبعاد مكة عن الحالة الغبارية "حمراء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تكون منطقة مكة المكرمة بمنأى عن الحالة الغبارية "حمراء" ، موضحا أنه لن تكون بنفس الكثافة مقارنة بالحالة التي شهدتها شمال المملكة والوسطى.
وقال الشيخي: "بالنسبة لـ 96 ساعة القادمة، متوقع استمرار العوالق الخفيفة على مكة كمدينة ثم تنشط الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية يومي الاثنين والثلاثاء، مما يتسبب بإثارة الغبار على مدينة مكة ومحيطها القريب".
وأضاف: " الغبار المتوقع على المنطقة لا يُقارن بغبار الحمراء التي شاهدناها اليوم شمال السعودية وعرعر والوسطى وشمالها، ومتوقع أن تكون كثافة الغبار متوسطة قد تصل إلى شبه كثيفة ".