شكرا لمتابعة خبر عن الأحد.. نظام إلغاء الكفيل يدخل حيز التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل، يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في المملكة، بدءا من غد الأحد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.

وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، والتي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.