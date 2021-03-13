شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توجه 5 نصائح لتجنب أضرار الموجة الغبارية الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّهت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الجمعة، خمس نصائح للمساهمة في تجنب أضرار الغبار، والعاصفة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

ونصحت الهيئة بوضع الكمامة أثناء الغبار لحماية الجهاز التنفسي من ذرات الرمل، مؤكدة على عدم تناول أي طعام مكشوف يعد في الخارج".

وأضافت: " إذا كنت مريض ربو فلا تنسى أخذ أدويتك معك، ولا تنسى شرب المياه للوقاية من الجفاف الذي قد يسببه الغبار".