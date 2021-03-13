شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة المنشور المتداول عن منح إجازة لمن يأخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة المنشور المتداول عن منح إجازة لكل من يأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وكان المنشور المتداول ينص على أن من يأخذ اللقاح سيحصل على إجازة، مشدداً على ضرورة تقديم صورة وتأكيد يثبت أخذ الجرعة لمدير العمل المباشر للحصول على الإجازة.

وذكرت الهيئة عدم صحة المنشور المتداول بهذا الشأن، مضيفة أن المنشور خاص وموجه إلى منسوبي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية