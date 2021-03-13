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حقيقة المنشور المتداول عن منح إجازة لمن يأخذ لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة المنشور المتداول عن منح إجازة لكل من يأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وكان المنشور المتداول ينص على أن من يأخذ اللقاح سيحصل على إجازة، مشدداً على ضرورة تقديم صورة وتأكيد يثبت أخذ الجرعة لمدير العمل المباشر للحصول على الإجازة.

وذكرت الهيئة عدم صحة المنشور المتداول بهذا الشأن، مضيفة أن المنشور خاص وموجه إلى منسوبي الهيئة للتخصصات الصحية

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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