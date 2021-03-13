شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأرصاد: الموجة الغبارية ستصل إلى المنطقة الجنوبية غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الموجة الغبارية ستصل إلى المنطقة الجنوبية غداً السبت.

وأكد، خلال مداخلة له بقناة لإخبارية، أن معظم مناطق المملكة تأثرت برياح مثيرة للأتربة والغبار، وصلت سرعتها 80 كم /ساعة على شمال المملكة.

وأضاف أن تلك الاجواء ستمتد على نجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، متوقعا أن الحالة ستعود للاستقرار بدءاً من السبت المقبل.