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نصائح مهمة لمرضى الربو للوقاية من العاصفة الغبارية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قدمت وزارة الصحة عدد من النصائح للوقاية من الغبار، في ظل هبوب عواصف غبارية على عدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة، موضحة أن الغبار من ملوثات البيئة وله أضرار، لاحتوائه على جسيمات ضارة للجهاز التنفسي كحبوب اللقاح والميكروبات.

وقالت الصحة أنه للوقاية من الغبار يجب الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار.

ونبهت "الصحة" مرضى الربو بضرورة التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال صرف الطبيب له، مع التوجه لأقرب مركز طوارئ في حال شدة الأزمة وعدم الاستجابة للبخاخ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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