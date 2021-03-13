شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد توضح أسباب تحول نشاط الأتربة المثارة إلى عاصفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أسباب تحول نشاط الأتربة المثارة إلى عاصفة ترابية.

وقال المركز أن هذا التحول يرجع إلى "التدرج والاختلاف الكبير في درجات الحرارة والضغط الجوي، أو تكون الرياح المثيرة للأتربة والغبار مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتيارات الهابطة".

وأضاف "المركز" أن قوة العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد، تتركز على الرياض والشرقية.