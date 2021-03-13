شكرا لمتابعة خبر عن غرامات صيد الكائنات البرية بوسائل صيد محظورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت القوات الخاصة للأمن البيئي بغرامات مخالفات استخدام وسائل صيد محظورة لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وتراوحت المخالفات من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، وبلغت قيمة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة غرامة 10 آلاف ريال.

أضافت أن المخالف يتم عقوبته بغرامة بقيمة 80 ألف ريال في حال عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية، أو استخدام الأسلحة النارية في الصيد، أو استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم.

بينما تصل قيمة العقوبة إلى 100 ألف ريال في حال استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك، واستخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، فيما بلغت قيمة عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50 ألف ريال.