شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حقيقة المقطع المتداول لطائرة مدنية أثناء عاصفة رملية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الساعات الماضية تداول مقطع فيديو عن طائرة مدنية كانت أثناء العاصفة الرملية التي شهدتها الرياض اليوم.

وبالبحث عن تاريخ المقطع تبين أن المقطع المتداول ليس حديث أو متعلق بالعاصفة الرملية التي شهدتها عدة مناطق في المملكة اليوم.

وتم تصوير المقطع المتداول قبل خمس سنوات لطائرة مدنية أثناء عاصفة رملية شديدة في ساحة مطار الملك خالد الدولي بالرياض