شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة عضو شورى سابق أصبح معلما قبل حصوله على شهادة الإبتدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز النعيم، إن الكتاب الذي كتبه بعنوان "حكايتي بعد التسعين" يتناول فيها سيرته الذاتية.

وأضاف، خلال استضافته في قناة "الإخبارية"، أن الكتاب لا يتناول فقط مراحل تطور حياته، وإنما رصد من خلالها أيضا التطور الذي حدث في المملكة على مر العقود التي عاشها.

ولفت إلى أنه عمل معلما قبل حتى أن يحصل على شهادة الإبتدائية، مضيفا أن الحصيلة العلمية التي كانت لديه مكنته من القيام بهذه المهمة.

وأشار إلى أنه أكمل دراسته وحصل على الدكتوراه، داعيا الشباب إلى الاهتمام بالتعليم والاعتماد على أنفسهم وتطوير مهاراتهم لخدمة أنفسهم والوطن.