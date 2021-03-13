شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيبة تجري أول عملية نوعية في المملكة للحفاظ على أنسجة العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أجرت استشارية طب وجراحة العيوان، عهود عويضة، أول عملية نوعية في المملكة للحفاظ على أنسجة العين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وأكدت، خلال استضافتها بقناة "الإخبارية"، أن العملية التي جرتها تعد من إحدى عمليات الجلوكوما الحديثة، وهي عبارة عن نسيج يزرع داخل العين.

وأضافت أن هذه العملية تساعد في تصريف السوائل المسؤلة عن ارتفاع ضغط العين، مشيرة إلى أن التقنية التي اعتمدت عليها في العملية موجودة في عدة دول أوروبية منذ 2013، لافتة إلى أن مستشفى الملك خالد تعد أول مستشفى بالمملكة تجري مثل هذه المملكة.