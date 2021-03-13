شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انعدام الرؤية بعد قدوم عاصفة غبارية على تمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعرضت شمال مدينة الرياض لعاصفة غبارية أدت إلى تدني الرؤية لقائدي المركبات، مع تواجد الجهات المعنية الميدانية ميدانيًّا؛ لمواجهة هذه العاصفة.

وأظهر مقطع فيديو انعدام الرؤية بعد قدوم عاصفة الغبار على أجواء تمير شمال مدينة الرياض.

وقد حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.