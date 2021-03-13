شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير الصحة الخليجي: "من تلقى لقاح كورونا له أولوية السفر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال مدير الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار من تلقى لقاح كورونا له أولوية السفر، مبينا أن بعض دول العالم تستعد لاستقبال المحصنين.

وأوضح العمار أن المحصن سيكون له الامتياز أسرع أتجاوز الجائحة، حيث يتاح له التعامل مع المحصنين دون تباعد.

وأضاف أن بعض الدول ستستقبل المحصنين دون فرض العزل عليهم أو إجراء فحصpcr، مشيرا إلى أن المحصن يعد شخص أمن لنفسه وللمجتمع.