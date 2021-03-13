شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» تطمئن: جميع اللقاحات في السعودية آمنة ضد كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طمأنت هيئة الصحة العامة «وقاية»، بأن جميع اللقاحات المعتمدة في السعودية أثبتت مأمونيتها وفاعليتها ضد فايروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ما تم إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية (الخميس) من تعليق استخدام لقاح كوفيد_19 المنتج من شركة استرازينكا هو إجراء احترازي لمدة 14 يوما للتحقيق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت الهيئة أن ما تم رصده حول ارتباط ظهور أي أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح، وهذا الإجراء يثبت بأن جميع الجهات الصحية بدول العالم ومنها الجهات الصحية المعنية في المملكة تقوم برصد كافة الحلات التي تظهر عليها أي أعراض جانبية بعد أخذ اللقاح ودراستها للتحقق من مأمونية اللقاح وأنه حتى تاريخه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاحات المرخصة في السعودية غير الأعراض الجانبية والتي تم رصدها في التجارب السريرية مسبقا. ودعت الهيئة الجميع إلى المسارعة في أخذ اللقاح.