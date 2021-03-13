السعودية | هيئة الصحة العامة: لم يظهر أي ارتباط بين الحالات الخطيرة ولقاح استرازينكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” اليوم، أنها تابعت تعليق بعض الدول الأوروبية استخدام لقاح كورونا المنتج من شركة استرازينكا، كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً للتحقيق في ارتباط اللقاح من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية.

أكدت الهيئة في بيان لها، أن ما تم هو إجراء احترازي، وما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع، وأنه لم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات الخطيرة واللقاح.

وأكدت هيئة الصحة العامة، أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها، وأوصت الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح.