شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في اجتماع أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، في اجتماع أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الأفكار لفهم وربط آلية عمل الأمم المتحدة مع البرلمانات الوطنية وآلية صنع القرارات وبالأخص القرارات الصادرة من الأمم المتحدة.

كما تم بحث ومناقشة سبل المضي قدما لتقديم مشروع قرار بخصوص العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.