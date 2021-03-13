شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لـ«اليوم»: تحصين 70 % من المجتمع خلال 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار لـ ”الخليج 365”، حرص الوزارة على تحقيق النسبة المستهدفة من إعطاء لقاحات « كورونا » للمواطنين والمقيمين والتي تصل إلى 70 % من السكان قبل نهاية العام الجاري، في حال التزمت الشركات المصنعة للقاحات باستمرار توريد التطعيمات حسب الاتفاقيات المتعاقد عليها.

زيادة الإقبال

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة للتوسع في إعطاء اللقاحات مع زيادة الإقبال الكبير، والذي يدل على الوعي الكبير من الجميع، وذلك بوجود مراكز قريبة من التجمعات السكانية سواء في القطاعات الصحية الحكومية الأخرى أو القطاع الصحي الخاص حسب الحاجة من خلال المقرات الموجودة حالياً في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

إجازة اللقاحات

وأضاف د.جوخدار، إن الوزارة تعمل على إعطاء لقاحي «فايز» و«استرازينكا» للجميع، بعد إجازتهما من هيئة الدواء والغذاء السعودية، مبينًا أن لقاح استرازينكا يتميز بالتخزين في الثلاجات بدرجات حرارة عادية، ما بين 2 و8 درجات مئوية مثله مثل التطعيمات الأخرى مما يسهل من عملية إيصاله لنقاط عديدة بما فيها الوصول للمنازل، وهذا ما بدأته الوزارة من خلال الرعاية المنزلية، بخلاف لقاح «فايزر»، الذي يمثل تحديا في تخزينه وفي درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعل وجوده في مراكز محددة فقط بتوفر وسائل تخزينه بشكل آمن وحتى لا يتعرض للتلف.

اكتمال الدراسات

وجدد التأكيد على أن اللقاحات آمنة على جميع الأشخاص دون استثناء، حتى في الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، أما الذين يعانون من حساسية شديدة بعد الجرعة الأولى، فيتم استثناؤهم من الجرعة الثانية، لافتًا إلى أن الاستثناء فقط للأطفال دون الـ 18 سنة، ليس لخطورته على هذه الفئة، ولكن لعدم اكتمال الدراسات التي يتوقع أن تنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

التزام وتكاتف

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، خاصةً، بعد رفع بعض القيود تعتبر هامة للجميع، وتتطلب الالتزام والتكاتف حتى يتم السيطرة على المنحنى الوبائي وعدم ارتفاع المؤشر وتسطيح المنحنى بالالتزام التام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الاحترازية والحذر خلال الفترة القادمة للوصول إلى المناعة المجتمعية بتلقيح 70 % من المواطنين والمقيمين.

حالات جديدة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 360 حالة مؤكدة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافي 367 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2935، منها 542 حالة حرجة.

تعافٍ ووفيات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 381708 حالات، وعدد حالات التعافي 372217 حالة، فيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 5 حالات؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6556 حالة.