شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة ونائبه يعزيان ذوي محافظ تربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة د. مشبب القحطاني حضورياً تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان لذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الأول الخميس. وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، فيما عبّر ذوو المفرجي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم.