شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. «السعوي» رئيسا للمحكمة الإدارية و«بن سعيد» وزيرا للحج والان نبدء بالتفاصيل
وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
الرقم: أ / 408 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 13» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 138» بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى د.محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه. ثانياً: يكلف د.عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 409 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 78» بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 143» بتاريخ 20 / 7 / 1435هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: تنهى خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا. ثانياً: يعين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ /410 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «33» بتاريخ 11 / 2 / 1426هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 308» بتاريخ 3 / 9 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه. ثانياً: يعين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 411 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 412 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 237» بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 413 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين م.ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «للخدمة المدنية» بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 414 التاريخ: 28 / 7 / 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 415 التاريخ: 28 / 7 / 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين د.سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود