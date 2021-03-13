شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. «السعوي» رئيسا للمحكمة الإدارية و«بن سعيد» وزيرا للحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، أمس، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت، تكليف د.عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وتعيين الشيخ علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير، وتعيين عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

الرقم: أ / 408 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 13» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 138» بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى د.محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه. ثانياً: يكلف د.عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 409 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 78» بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 143» بتاريخ 20 / 7 / 1435هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: تنهى خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا. ثانياً: يعين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ /410 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «33» بتاريخ 11 / 2 / 1426هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 308» بتاريخ 3 / 9 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه. ثانياً: يعين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 411 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 412 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 237» بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 413 التاريخ: 28 / 7 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين م.ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «للخدمة المدنية» بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 414 التاريخ: 28 / 7 / 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 415 التاريخ: 28 / 7 / 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين د.سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود