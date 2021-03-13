شكرا لقرائتكم خبر عن 461 ألف فصل افتراضي خلال عام بجامعة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت جامعة تبوك عامها الأول في رحلة التحول من الحضور المكاني إلى نمط التعليم -عن بُعد- بنجاح وإنجازات استثنائية، حيث استفاد من منظومة التعليم الإلكتروني في الجامعة أكثر من 35 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، وذلك نتيجة الاستعدادات والتجهيزات التقنية المسبقة، تضمنت جاهزية نظام إدارة التعلم، وتوفير الدعم الفني لجميع المستخدمين على مدار الساعة، وجدولة الفصول الافتراضية وفق مواعيد المحاضرات الدراسية، وإطلاق حزمة من البرمجيات لإدارة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة وتجويد مخرجاتها.

وبلغ عدد الفصول الافتراضية المشغلة 461 ألف فصل افتراضي، وتم خلال هذه المدة تسليم أكثر من مليون اختبار، ورفع أكثر من 3 ملايين واجب وتكليف، وكذلك استقبل مركز الدعم الفني بالعمادة أكثر من 24 ألف بطاقة ومحادثة عبر منظومة الدعم الفني والمساندة.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم -عن بُعد- بالجامعة د.علي الشمري أن الجامعة استحدثت حُزما من البرمجيات كأدوات بناء بنوك الأسئلة ومنظومة التقارير الذكية لدعم القرار ومتابعة العملية التعليمية، وتصميم المقررات الإلكترونية التفاعلية، وأدوات تعزيز التفاعل مع المقررات، مضيفاً أن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد نفذت أكثر من 90 ورشة تدريبية نظرية وعملية استهدفت خصائص نظام إدارة التعلم «بلاكبورد»، وجودة المحتوى ونماذج التصميم التعليمي، وتقنيات التعليم الإلكتروني الحديثة، وتعزيز الوصول للمحتوى وغيرها من الورش التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها.

وأكد الشمري تجهيز غرفة للعمليات لتقديم الدعم الفني على مدار الساعة مكونة من فرق عمل رئيسة، تضم نخبة مميزة من المهندسين والمهندسات تشمل الاستقبال والمعالجة والدعم الفني والتدريب والمتابعة وتفعيل وحدة لمعالجة الأعطال التقنية.