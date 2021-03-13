شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل قيادات «العاصمة المقدسة» على التخطيط الإستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظَّمت الإدارة العامة للموارد البشرية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ورشة عمل بعنوان «التأهيل الإستراتيجي لقيادات أمانة العاصمة المقدسة»، وذلك بقاعة المركز الحضري التابع للأمانة، بحضور عدد من مديري العموم ورؤساء البلديات.

وجرى خلال الورشة مناقشة مراحل التخطيط الإستراتيجي، وصياغة الهوية الإستراتيجية، إضافة إلى إجراء العديد من التحاليل الإستراتيجية، والتعرف على آلية بناء المشاريع الإستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية صالح العيوني أن الورشة تستهدف تحديث الخطة الإستراتيجية والتنفيذية خلال الخمس السنوات القادمة، وتأهيل القيادات على مهارات التخطيط الإستراتيجي، مؤكداً أهمية تحديث الخطة الإستراتيجية واحتوائها على القيم الحديثة، التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوه البصري والتحول الرقمي وإحداث التغيير الملموس وفقاً لرؤية المملكة 2030.